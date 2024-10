Der ehemalige Straßenprofi Lachlan Morton hat seine mit einer Charity-Aktion verbundene Australien-Umrundung von 14.200 km mit dem Fahrrad in der neuen Fabelrekordzeit von 30 Tagen und 10 Stunden gemeistert. Der 32-Jährige absolvierte auf der Solofahrt durch seine Heimat täglich durchschnittlich mehr als 450 km. Dadurch war er eine ganze Woche schneller als der bisherige Rekordhalter vor 13 Jahren.

„Ich war noch nie so erleichtert, etwas beendet zu haben. In den vergangenen zehn Tagen war ich körperlich und mental an Orten, an denen ich noch nie gewesen bin - und habe ziemlich viel Zeit dort verbracht“, sagte Morton nach der überstandenen Tortur zum „Guardian“.