Radsportler Theo Hauser sicherte sich in Gibraltar den Kontinentaltitel im Eliminator – es war der Lohn nach einigen Rückschlägen: Bei der letzten EM war ihm in aussichtsreicher Position im Finale die Kette gerissen, vor wenigen Wochen hatte er in einem Rennen in Salzburg einen Sturz glimpflich überstanden. All das sieht er nun als Pech und „dummen Fehler“ an – und er zog seine Lehren.