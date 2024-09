Wie das Visma-Team am Mittwoch mitteilte, unterzeichnete Radstar Wout van Aert einen Vertrag bis zum Ende seiner Profi-Laufbahn. „Das ist einmalig in unserem Sport, aber da mussten wir beide nicht lange nachdenken“, sagte Richard Plugge, der Geschäftsführer des Teams um den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard.

Van Aert hatte als Helfer großen Anteil an den großen Tour-Erfolgen des Dänen 2022 und 2023. „Dieses Team ist einzigartig und hat mir fünf Jahre lang gefallen, und das soll auch so bleiben. Deshalb habe ich mich entschlossen, für immer hierzubleiben“, sagte Van Aert. In einer Videobotschaft verkündete er seine Entscheidung den Fans. Van Aert, der sich dem Team 2019 angeschlossen hatte, holte im Visma-Dress neun Etappensiege bei der Tour de France. Der Belgier gilt als Alleskönner. Er gewann schon mehrmals die Eintagesrennen Mailand-Sanremo, Strade Bianche und etwa Gent-Wevelgem. Dreimal wurde er Cyclocross-Weltmeister.

Dieses Jahr verlief für den Familienvater unglücklich. Beim Halbklassiker Quer durch Flandern war er im März schwer gestürzt und fehlte dadurch unter anderem beim Giro d‘Italia. Bei der Tour verpasste er zweimal den Etappensieg. Bei der spanischen Vuelta fuhr Van Aert erst im Grünen Trikot des besten Sprinters, ehe er zu Sturz kam und die Spanien-Rundfahrt aufgeben musste. Durch die dabei entstandene Knieverletzung musste er die Weltmeisterschaft in Zürich (ab 21. September) absagen.