„Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wir werden kämpfen.“ Richard Stering ist als OK-Chef des Rennens in Judendorf schon aus Tradition viel gewöhnt. Doch das heutige Finale der „Road Cycling League“, in dem es zugleich um die Staats- und Landesmeistertitel in der Bergmeisterschaft geht, ist ein anderer Kampf, auch einer gegen die Naturgewalten. Trotzdem soll es heute um 11 Uhr losgehen. Und zwar auf dem Hauptplatz in Gratwein-Straßengel (dort findet im Anschluss an die Rennen auch die Siegerehrung statt) und dann in dauerndem Auf und Ab durch die Umlandgemeinden für die Herren über 63 Kilometer. Zehn Minuten später soll es für die Damen über 26 Kilometer hinauf auf den Plesch gehen. „Es ist im Moment ein Hin und Her, manchmal gibt es mehr Wind, manchmal weniger. Aber wir wollen das Rennen jedenfalls durchziehen“, sagt Stering.