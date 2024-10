Die vierte Etappe der 73. Tour of Austria 2024 von St. Johann in Salzburg nach Kals am Großglockner war ein trauriger Tag für die Radsportfamilie. Der 25-jährige Norweger Andre Drege vom Team Coop - Repsol stürzte Richtung Heiligenblut schwer und erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Die Abschlussetappe der Österreich Rundfahrt wurde schließlich mit einer Kondolenzfahrt durch Tirol absolviert.

Der Tod von Andre Drege überschattete die 73. Tour of Austria © GEPA pictures

In Gedenken an Andre Drege wurde jetzt an der Unfallstelle ein Gedenkstein errichtet. „Der wunderschöne Stein stammt aus der Glocknerregion, er steht im Kleinformat für Österreichs höchsten Berg und seine Maserung symbolisiert die großartige Hochalpenstraße“, beschreibt Tour-Direktor Thomas Pupp. Die Gestaltung stammt aus Kärnten und Osttirol: Künstler Georg Planer und die Schlosserei Helmut Prünster schufen einen anmutigen Erinnerungsort sowie einen Platz der Einkehr und Besinnung für Andre Drege. Am vergangenen Samstag gab es an der Unfallstelle eine Gedenkfeier, an der unter anderem Dreges Familie und Kollegen teilnahmen.