Die Tour of Austria geht am Sonntag mit einer Kondolenzfahrt für den tödlich verunglückten Norweger André Drege traurig zu Ende. Auf Wunsch der Familie und des Teams des 25-Jährigen wird das Rennen mit einer neutralisierten Kurzetappe fortgesetzt. Im Tross der Rundfahrt herrschte am Tag nach dem tragischen Unfall tiefe Betroffenheit. Im verregneten Startort Kufstein flossen viele Tränen.