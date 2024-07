Auf der vierten Etappe der Tour of Austria von St. Johann über den Großglockner nach Kals/Osttirol ist es zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Profi des Feldes ist in der Abfahrt vom Großglockner schwer zu Sturz gekommen und an den Folgen dieses Sturzes verstorben. Es handelt sich dabei um den 25-jährigen Norweger André Drege (Team Coop). Vonseiten der Kärntner Polizei kann bislang lediglich bestätigt werden, dass „ein Radfahrer verstorben ist“.