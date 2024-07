Der Samstag wird königlich: Ihre Majestät, der Großglockner, wird den Radprofis die Grenzen aufzeigen. Die vierte Etappe der Tour of Austria startete um 10 Uhr in St. Johann/Alpendorf und endet in Kals am Großglockner. Der Oberösterreicher Felix Großschartner (UAE) greift nach dem Gesamtsieg.

Die Königsetappe im Livestream