Eine letzte Trainingsrunde hat Carina Schrempf (29) in Kärnten und in dem weißen Trikot mit den Streifen der Meisterin noch gedreht, ehe sie nun wieder das „normale“ blaue Lycra ihres Arbeitgebers überstreifen wird. Ab heute verwirkt mit der Staatsmeisterschaft in Königswiesen Meisterinnenehre der Ennstalerin. Verteidigen wird die 29-Jährige ihren Titel nach einer hartnäckigen Nebenhöhlenentzündung nämlich nicht. „Es zipft mich schon ziemlich an.“ Die Vernunft obsiegte über das Herz. „Anfangs habe ich mir nach dem Gewinn im Vorjahr mit dem Trikot ein wenig schwergetan, weil ich nicht wusste, ob ich ihm gerecht werden“, sagt sie und fügt mit einem Lächeln an, „aber ich habe ihm sicher keine Schande bereitet und bin stolz darauf, was ich in ihm erreicht habe.“