Das Trikot des österreichischen Meisters, das Oberteil mit den rot-weiß-roten Meisterstreifen, hat schon vor langer Zeit die Begierde von Downhillprofi Andreas Kolb geweckt. „Ich habe ein Weltcuprennen gewonnen und bin Europameister geworden, aber dieses Trikot habe ich noch nie gewonnen“. Kolb ist der erklärte Favorit am Sonntag, wenn die besten Downhiller am Schöckl ihre Besten küren. Zum einen, weil er sich in bestechender Form befindet, zum anderen, weil David Trummer leider nicht in Bestform ist. Im April brach er sich Rippen und Schulter, im Krankenhaus wurde auch die Lunge punktiert. Am Schöckl wurde der Gnaser aber schon gesichtet. „Ich werde fahren, aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent.“ Die Schulter schmerzt nach den langen Trainingseinheiten.