Mit Tradition, mit Feuer, mit Emotionen und vor allem mit großen Erfolgen. Kärntens junge Radsport-Athleten zählen in Österreich neben Oberösterreich mittlerweile zu den großen Hoffnungen mit Blick auf den Profisport. Im Rahmen der Südkärntner Radsporttagen (früher Völkermarkter Radsporttage) ist es LRV Kärnten-Präsident Paco Wrolich gelungen, die Österreichischen Meisterschaften an den Klopeiner See zu holen. „Wir wurden von den Behörden fantastisch unterstützt. Da merkt man, was alles möglich ist, wenn es ein Bekenntnis für den Sport gibt.“ Und so darf die heimische Nachwuchs-Elite in der Heimat ihre Dominanz beweisen. „Es freut mich, dass heimische Athleten eine Bühne bekommen.“