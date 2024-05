Während es für Österreichs Boulder-Elite – inklusive Steirerin Johanna Färber – in Salt Lake City um Weltcuppunkte geht, findet in Färbers „Wohnzimmer“ ein Junioren-Europacup statt. 300 Boulder-Asse aus 29 Nationen haben für den Europacup im Grazer „Bloc House“ genannt, geklettert wird in drei Altersklassen: U16, U18 und U20.