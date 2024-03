Seit Oktober des Vorjahres warten Österreichs Kletter-Asse bereits auf einen Bewerb. Die Boulder-Staatsmeisterschaft am Wochenende im Klagenfurter „Boulderama“ kennzeichnet nun die feierliche Eröffnung der Olympia-Saison. Und mit dabei ist im Paket von zehn Kärntner Athleten auch Nicolai Uznik. Der Boulder-Europameister von 2022 geht ab Samstag auf seinen dritten Staatsmeistertitel in Folge los. Und obwohl der nationale Wettkampf einen Monat vor Weltcupstart in China nicht zu den größten Veranstaltungen der Saison zählt, „macht es das für mich schon immer extra spannend. So richtig zu Hause vor der ganzen Familie und Freunden zu Bouldern und im gleichen Bewerb mit meinem Bruder Timo (18) zu sein, ist schon sehr cool“, sagt der 23-Jährige.