Zu rechnen war damit nicht unbedingt, auch deshalb ist die Freude über den vierten Staatsmeistertitel der Vereinsgeschichte bei Voitsberg umso größer. „Wir waren an diesem Wochenende sicher nicht die Favoriten, aber heute hat einfach alles perfekt gepasst“, sagte ein überglücklicher Michael Krenn am Sonntag, nachdem er mit seinen Mannschaftskollegen Heimo Ofner, Sepp Ofner, Rene Schlacher und Johann Pölzl in der vollgepackten Marchtrenker Eishalle den Titel im Mannschaftsspiel nach 2017, 2018 und 2021 wieder in die Weststeiermark holte.