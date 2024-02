Erst war die Freude groß, dass die Stadtgemeinde Leoben nach 30 Jahren eine neue Eisbearbeitungsmaschine in der Eishalle Leoben offiziell in Betrieb nahm. Als „besonderes Zuckerl des Christkinds“ wurde das neue batterieelektrisch betriebene Gerät bezeichnet. Doch, was die Eissportbegeisterten – Eishockeyspieler oder Publikumseisläufer – freut, hinterlässt bei Eisstockschützen einen schalen Beigeschmack und Kopfschütteln.