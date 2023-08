Er hat sie sich redlich verdient, "seine" Hahnenkamm-Gondel. Am Mittwoch wurde sie dem französischen Skistar Alexis Pinturault in Kitzbühel in der traditionellen offiziellen Zeremonie auch übergeben und in Betrieb genommen. Eine willkommene Abwechslung für den Skistar, denn der dreifache Olympia-Medaillengewinner muss derzeit gerade Horrorbilder verdauen. Wie eine französische Zeitung berichtet, musste Pinturault in seinem Anwesen in Saint-Jorioz drei maskierte Ganoven in die Flucht schlagen. Der 32-Jährige und seine Ehefrau Romane waren aus dem Schlaf gerissen und überfallen worden.