Experten titulieren Joel Schwärzler als Riesentalent. Er selbst hält sich indessen bedeckt und weiß, dass Vorsicht geboten ist. Gerade, wenn in einer jungen Karriere vieles ziemlich leicht von der Hand geht, wird man zu schnell erfolgsverwöhnt. Doch sobald etwas Gegenwind bläst, verlassen sich Athleten oftmals zu sehr allein auf ihr Talent. Der Vorarlberger ist sich seiner Fähigkeiten bewusst, macht jedoch kein Geheimnis daraus, dass ihm der Kopf gerne einen Streich spielt. „Ich bin ab und zu sehr negativ. Das ist etwas, was ich ändern muss. Ich bin detailversessen und ein absoluter Perfektionist. Wenn etwas nicht funktioniert, geht’s rund in mir. Vielleicht sollte ich weniger nachdenken und mich auf das verlassen, was ich kann und mich stark macht.“