Wenn Dominic Thiem erscheint, sind Menschentrauben garantiert. Wenn er spricht, hängt nahezu jeder an seinen Lippen. Der Lichtenwörther ist ein Publikumsmagnet, der sich vor seinem Erstrundenduell beim Generali Open in Kitzbühel gegen den Argentinier Facundo Bagnis (live ServusTV, nicht vor 19.30 Uhr) in Gedanken versunken zeigt. Der 29-Jährige wirkt fokussiert, in sich gekehrt. Ein wichtiger Umstand, um dem Druck standzuhalten.