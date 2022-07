Filip Misolic: "Es kann passieren, dass ich am Platz mal wilder werde"

Interview. Der steirische Senkrechtstarter Filip Misolic will am Mittwoch im Achtelfinale wieder angreifen. Der 20-Jährige verriet, was ihm nach dem Debütsieg durch den Kopf ging, was die größte Challenge ist, warum er nicht alles bis ins Detail zerlegt und was für ihn Luxus ist.