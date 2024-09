Der Fall wird im Moment geprüft, hieß es am Dienstag von der in Montreal ansässigen Organisation. Sinner wurde im August zuerst von der italienischen Agentur und dann auch von den Organen des Internationalen Tennisverbandes (International Tennis Integrity Agency) von den Dopingvorwürfen freigesprochen.

Der jüngst bei den US Open erfolgreich gewesene Südtiroler war im März in Indian Wells innerhalb von acht Tagen zweimal positiv getestet worden. Der Freispruch erfolgte, weil Sinners (mittlerweile entlassener) Masseur dem Italiener einen Spray mit Clostebol einmassiert habe, um eine kleine Verletzung zu behandeln. Die WADA äußerte sich dahingehend, dass sie das Dossier erst vergangene Woche erhalten und nach Eingang der Akte drei Wochen Zeit habe, um zu entscheiden, ob sie den Fall verfolgen will.