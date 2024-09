Aryna Sabalenka hat es vorexerziert, Jannik Sinner machte es ihr nach. Wie die Weißrussin sicherte sich der Südtiroler nach dem ersten Grand Slam des Jahres (Melbourne) auch das letzte in New York. Und das in beeindruckender Manier. So ließ er Taylor Fritz, der als erster Amerikaner seit Andy Roddick 2003 ein Major gewinnen wollte, vor den Augen von Musik-Superstar Taylor Swift keine Chance und setzte sich nach 2:15-Stunden Spielzeit mit 6:3, 6:4, 7:5 durch.

Für den Italiener war es der zweite Grand-Slam-Titel, mit dem er auch seine Position als Nummer eins der Tenniswelt festigte. Da die übrigen zwei Majors (French Open und Wimbledon) an Carlos Alcaraz gegangen sind, gewann heuer erstmals seit 22 Jahren keiner der großen drei (Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer) eines der vier großen Turniere.

Taylor Swift und ihr Freund Travis Kelce © AFP / Angela Weiss

Noch mehr an Bedeutung bekommt der Erfolg des Sexteners, wenn man bedenkt, dass auf ihm aufgrund seines umstrittenen Dopingfreispruchs ein zusätzlicher enormer Druck lastete. Doch der 23-Jährige, der für seinen Triumph rund 3,3 Millionen Euro Preisgeld kassierte, betonte in Flushing Meadows unermüdlich, dass das verbotene Mittel unwissentlich in seinen Körper gelangt sei.