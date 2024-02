Österreich trifft dieses Wochenende in Limerick in der Weltgruppen-Relegation auf Irland. Im ersten Spiel bekam es Dominic Thiem mit Irlands Nummer eins, Michael Agwi (ATP-Nr. 935), zu tun. Und der ehemalige US-Open-Sieger hatte im ersten Satz alle Hände voll zu tun, um den Außenseiter in Schach zu halten. Im Tiebreak des ersten Satzes führte der 20-Jährige bereits mit 6:3, doch Thiem machte fünf Punkte in Folge und sicherte sich doch noch Durchgang eins. In Satz zwei zog der 30-jährige Lichtenwörther rasch auf 3:0 davon und spielte den Vorsprung trocken nach Hause. „Er hatte nichts zu verlieren, hat ein großartiges Match gespielt, außergewöhnlich gut serviert, man hat sein Potenzial gesehen“, sagte Thiem in einer ersten Reaktion noch auf dem Court.

In der zweiten Partie des Eröffnungstages bekommt es Sebastian Ofner mit Osgar O‘Hoisin (ATP-Nr. 1015) zu tun.

