Eine starke Leistung lieferte Marco Haller vor einer entscheidenden Woche. Bei den Staatsmeisterschaften in Königswiesen kam der 32-jährige Bora-Hansgrohe-Profi als Sechster ins Ziel – vier Minuten hinter Sieger und Bora-Teamkollege Alexander Hajek, der Gregor Mühlberger, Felix Großschartner, Riccardo Zoidl und Patrick Konrad in die Schranken wies. Der 157-Kilometer-Kurs hatte einige Herausforderungen zu bieten. „Es waren fast 3500 Höhenmeter zu bewältigen. Angesichts dessen war es eine sehr gute Formbestätigung“, attestierte der Klagenfurter. Hinter ihm erreichten noch Paul Verbnjak (15.) und Hans-Jörg Leopold (17.) ins Ziel. Der Osttiroler Felix Gall war nicht am Start. Bei den Frauen triumphierte Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer. Die Villacherin Johanna Martini erreichte mit großem Rückstand das Ziel.