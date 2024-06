Bei den österreichischen Straßenmeisterschaften in Klopein konnten sich die heimischen Nachwuchsathleten über nicht weniger als sieben Medaillen freuen. Allen voran Manolo Wrolich (RC KAC), der mit einem spektakulären Soloritt souverän in der Juniorenklasse (90 Kilometer) den Sieg holte. In der Klasse U13 (20 km) landete Max Leitner (KAC) auf dem zweiten Platz, bei den Mädechen wurde Leonie Pfanzelt (Feld am See) Dritte. Valentina Vadori-Hamedinger (Sport am Wörthersee) gewann in der U15 (20 km) vor Valerie Di Bernardo (Tri Team Klagenfurt).