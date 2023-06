Jolien Boumkwo ist eine erfolgreiche Leichtathletin, zweifellos. Die belgische Kugelstoßerin ist 21-fache nationale Meisterin und holte bei der Leichtathletik-Team-EM im Rahmen der European Games in Polen den siebenten Platz. Die Laufbahn hingegen ist für die 29-Jährige ungewohntes Terrain.

Just auf dieser fand sich Boumkwo am Samstag in Krakau aber wieder. Weil die Hürdenläuferin Anna Zagre vor dem 100-Meter-Hürden-Rennen kurzfristig ausfiel, sprang Boumkwo ein, um Belgien im Kampf gegen den Abstieg in die zweite Division zwei wichtige Punkte zu sichern.

Denn auch wenn sich Boumkwo mit einer Zeit von 32,81 Sekunden (im Übrigen persönliche Saisonbestleistung) mit Abstand auf dem letzten Platz klassierte, konnten die Belgier von der Disqualifikation der Schweizerin Ditaji Kambundji profitieren. Erste wurde die Spanierin Teresa Errandonea mit einer Zeit von 13,22 Sekunden.