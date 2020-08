Eine Legende schlägt im Westen ab

Facebook

Barry Lane © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Das mit 40.000 Euro dotierte Alps-Tour-Turnier, die Gösser Open in Maria Lankowitz, erhält hochkarätigen Zuwachs im Teilnehmerfeld. So schlägt von 13. bis 15. August der Brite Barry Lane in der Weststeiermark ab. Der 60-Jährige gewann im Laufe seiner Karriere fünf Turniere auf der European Tour. "Ich habe im Vorjahr die Murhof Legends gespielt und war von diesem Turnier, der Landschaft und der Gastfreundschaft tief beeindruckt. Jetzt freue ich mich darauf, auch in diesem Jahr wieder in die Steiermark zu kommen", sagt Lane.