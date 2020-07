Facebook

Niklas Regner ist derzeit bestens in Schuss © GEPA pictures

Sieg bei den offenen Amateur-Staatsmeisterschaften, Sieg in der Amateur-Wertung des Audi Circuit mit dem Gewinn bei allen vier Stationen, 36 unter Par in sechs Turnierrunden – Sie haben derzeit einen gewaltigen Lauf.

NIKLAS REGNER: Ja, ich bin auch sehr happy. Es war in den letzten Wochen definitiv sehr gutes Golf dabei. Der Audi Circuit war eine Top-Veranstaltung, weil mit so prominenten Spielern wie Matthias Schwab abzuschlagen und Kontakt zu knüpfen, ist für die Zukunft wichtig.