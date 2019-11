In einem wahren Krimi setzte sich Jon Rahm beim Finalturnier in Dubai vor Tommy Fleetwood durch und gewinnt damit die Gesamtwertung der European Tour. Bernd Wiesberger fällt auf Platz drei zurück.

Race to dubai

Jon Rahm mit seiner Verlobten Kelley Cahill © APA/AFP/KARIM SAHIB

Der Schlusstag beim Race to Dubai-Finale blieb bis zum letzten Putt spannend. Als der Führende Jon Rahm auf der 18. Spielbahn seinen zweiten Schlag in den Bunker schoss, keimte bei den vielen englischen Fans nochmals Hoffnung auf. Im Flyght davor hatte Tom Fleetwood mit einem Birdie auf 18 unter Par gestellt und lag damit in geteilter Führung mit dem Spanier. Aber Rahm zauberte seinen Ball perfekt aus dem Bunker und verwertete eiskalt den Putt zum Sieg.