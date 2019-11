Facebook

Mit seiner Lockenpracht ist Tommy Fleetwood einer der auffälligen Typen in der Welt der Profigolfer. Der Engländer fällt aber nicht nur durch seine Mähne auf, sondern vor allem durch seine starken Leistungen auf dem Golfplatz. Speziell die letzten drei Jahre verliefen für den Briten wie aus dem Bilderbuch. 2017 liefert er auf der European Tour die konstantesten Ergebnisse ab, holte den Sieg in Abu Dhabi und krönte das feine Jahr mit dem Gewinn des "Race to Dubai". Die Events in den Emiraten dürften Fleetwood liegen, 2018 verteidigte er erfolgreich seinen Titel beim hochdotierten Event in Abu Dhabi.