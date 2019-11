Als der große Gejagte geht Bernd Wiesberger in das Finalturnier in Dubai. Der Burgenländer spricht über seinen Gameplan, was er Verbessern muss und das der Fokus im Frühjahr 2020 ganz auf die PGA-Tour gerichtet ist.

Bernd Wiesberger ist der Favorit um den Gesamtsieg beim Race to Dubai ©

Wie hoch ist der Adrenalinspiegel vor dem großen Finale in Dubai?

BERND WIESBERGER: Grundsätzlich freut es mich, dass ich nach der Zwangspause im letzten Jahr heuer wieder beim Saisonfinale in Dubai spielen kann. Natürlich ist es eine etwas andere Situation als Führender im Race to Dubai in das Turnier zu starten, allerdings sind es vier Runden, wie in jedem anderen Turnier. Es gilt sich einfach bestmöglich darauf vorzubereiten - wir werden daher an der Herangehensweise nicht viel ändern.