In Hartberg entwickelt sich der Nachwuchs nicht nur, sondern ist auch ausgesprochen erfolgreich. Die oststeirischen „Haie“ bissen sich mit dem 3:0-Sieg am Wochenende nicht nur im oberen Drittel der Tabelle fest, sondern zeigten in Klagenfurt trotz des jungen Alters „keinerlei Überforderung“, wie es Trainer Markus Hirczy beschreibt. Denn nach dem unglücklichen 0:3 auf Las Palmas, inklusive verspäteter Abreise und Reisestrapazen, erledigten Lukas Glatz und Co die Aufgabe beim Tabellenschlusslicht souverän.