Die Steiermark ist in den Ballsporthallen der Bundesligisten jedes Wochenende prominent vertreten. Bei den Herren sind drei von elf Basketball-Bundesligisten aus der Steiermark, drei von zwölf Mannschaften im Handball-Oberhaus und zwei von zehn Volleyball-Bundesligisten. Bei den Frauen ist das Bild ein ähnliches: Zwei von sieben Basketball-Teams, zwei von zwölf Handball-Mannschaften und drei von neun Volleyball-Klubs. Dass es da zwangsläufig zu Steirer-Derbys kommt, ist naheliegend. An diesem Wochenende ist die Dichte an rein steirischen Duellen in den höchsten Spielklassen dennoch bemerkenswert.