Die erste Niederlage bei der EM in Deutschland hat bei Österreichs Handballern keine mentalen Schrammen hinterlassen. Nach dem 28:33 gegen Frankreich reagierte man in der Mixed Zone ebenso abgeklärt wie man zuvor lange Zeit versucht hatte, dem vielfachen Welt- und Europameister Paroli zu bieten. Vom Halbfinalisten gab es durchaus Anerkennung, die Rot-Weiß-Rot ins letzte Hauptrundenspiel gegen Island mitnehmen kann. Dort lebt selbst eine kleine Halbfinalchance noch.

Dazu benötigen Mykola Bilyk und Co. am Mittwoch (15.30 /live ORF 1) auf jeden Fall einen Sieg gegen die Nordeuropäer, zugleich müssen sie auf Schützenhilfe der bereits abgeschlagenen Kroaten gegen Gastgeber Deutschland hoffen. Dann würde man am Freitag (20.30) im Halbfinale auf Weltmeister Dänemark treffen. Das Spiel um Platz fünf ist ungleich realistischer, es wäre im Falle eines vollen Erfolgs gegen Island sicher. Theoretisch dürften die Deutschen aus Remis spielen. Dann müsste das ÖHB-Team aber das bessere Torverhältnis aufweisen. Derzeit hält der Gastgeber bei +6, Österreich bei -4.