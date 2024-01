Hier kommen Sie zum Liveticker!

Ales Pajovic und seine Truppe bekommen es heute (18.00 Uhr/live ORF 1) mit einem „All-Star-Team“ zu tun, wie Österreichs Teamchef meinte. Selbst bei einer Niederlage würde vor dem abschließenden Island-Spiel aber die Halbfinalchance leben. In Hauptrundengruppe 1 hat Frankreich aktuell 6 Punkte auf dem Konto. Dahinter liegen Ungarn und Österreich mit je 4, Deutschland lauert knapp dahinter (3). Viel könnte im Falle einer ersten Niederlage in diesem Turnier also am Duell mit den bereits chancen- und punktlosen Isländern am Mittwoch (15.30 Uhr) hängen. „Das ist dann schon das siebente Spiel. Aber vielleicht sind auch die Isländer dann schon ein bisschen müde“, meinte Pajovic. Die vor einem Monat noch unvorstellbare Variante eines rot-weiß-roten Halbfinaleinzugs erscheint auch ihm nicht mehr ganz unrealistisch. „Alles ist möglich.“

Einmal mehr wird es für Rot-Weiß-Rot einen Tormann Constantin Möstl in Topform brauchen. Nach seinen neuerlichen Glanztaten gegen Deutschland scheint der 23-Jährige dazu bereit. „Viele Schwächen haben die Franzosen nicht“, scherzte der Wiener, der derzeit wie im Rausch ist. „Es war cool, gewaltig, das ist man nicht gewohnt. Ganz realisiert, hab ich es noch nicht“, meinte Möstl. Gegen Deutschland knallte er bei einer Rettungsaktion gegen die Torstange, die Schmerzen seien aber kein Hindernis. „Ich spiele auch mit gebrochenem Arm“, versprach der Hard-Goalie augenzwinkernd.