Einen kleinen Scherz in Richtung seines deutschen Amtskollegen Andreas Michelmann konnte sich Österreichs Handballpräsident in der ausverkauften Arena von Köln nach dem 22:22 nicht verkneifen. „Er ist neben mir gesessen und ich habe zu ihm gesagt: Ich habe nicht gedacht, dass ihr so gut seid“, erzählt Markus Plazer und lacht. Die Freude über die heroische Leistung vor 20.000 Zuschauern war dem Kärntner anzumerken. „Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, auf die Betreuer und auf ganz Handball Österreich. Dieser Erfolg gehört jedem Einzelnen in unserer Handballfamilie, von den Spielern bis zu den Eltern, die ihre Kinder immer wieder zum Training in die Hallen fahren“. Im Vergleich zu Deutschland oder dem heutigen Gegner Frankreich ist Österreich ein Handballzwerg. „Dass wir als Nation, die in der Liga einen Amateurbetrieb hat, so groß bei der EM einschlagen, ist unglaublich.“

Er hofft, dass die Euphorie zumindest bis zur Heim-EM der Frauen (28. 11. bis 15. 12.) anhält. „Auf einmal interessiert sich eine breite Öffentlichkeit für Handball und ich hoffe, dass das auch bei den Politikern etwas bewirkt.“ Damit spricht er die prekäre Hallensituation an. „Es gibt sehr viele Jugendliche, die sich für unseren Sport interessieren, aber wenn sie immer mehrere Kilometer fahren müssen, um in die Halle zu kommen, werden sie weiterhin oft auf den näher gelegenen Fußball ausweichen.“ Zudem erhofft sich der Verband durch die breite Aufmerksamkeit auch ein steigendes Interesse auf dem Sponsorenmarkt. „Wir haben gezeigt, dass wir ein guter Werbeträger sind.“ Auch auf Facebook (12 Prozent) und Instagram (25 Prozent) hat „Handball Austria“ während der EM an Fans zulegt.

Einen unverhofften, aber umso amüsanteren Gratulationssegen erhielt der ÖHB-Präsident übrigens auch während der EM. Nach dem Sieg über Ungarn hatte Lukas Herburger im TV dem Präsidenten zum Geburtstag gratuliert. Plazers Handy lief kurz darauf buchstäblich heiß. „Dabei hatte ich gar nicht Geburtstag. Es war unser Bundespräsident gemeint.“ Wenn Österreich bei dieser EM weiter so eindrucksvoll spielt, wird das präsidiale Handy in den nächsten Tagen auch ohne Geburtstag noch einige Male gewaltig scheppern.