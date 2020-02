Am Donnerstag wird in Graz die letzte Qualifikationsphase zur Basketball-EM 2021 eröffnet. Österreich trifft auf die Ukraine (19.30 Uhr) und will erstmals seit 44 Jahren zu einer EM.

Österreichs Basketball-Teamchef Raoul Korner © GEPA

Als Raoul Korner vor wenigen Monaten eines seiner ersten Trainings als Teamchef des österreichischen Basketball-Nationalteams geleitet hatte, stellte er seinen Spielern Fritz Miklas vor. Miklas war einst nicht nur Korners Trainer und Mentor, sondern auch Teil jenes rot-weiß-roten "Wunderteams", das sich 1977 für die Basketball-Europameisterschaft in Belgien qualifiziert hatte – zum bis dato letzten Mal in der Geschichte. "Den Spielern", erzählt Korner, "ist da bewusst geworden, wie lange das schon her ist." Man kann also durchaus von einer historischen Chance sprechen, die sich den österreichischen Basketballern ab Donnerstag bietet: Im Grazer Sportpark wird gegen die Ukraine die letzte Phase der Qualifikation für die EM 2021 eröffnet (19.30 Uhr). Historisch ist zudem auch die Tatsache, dass erstmals ein Bewerbspiel des Basketball-Nationalteams in Graz stattfindet.