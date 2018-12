Die Panaceo Raiders Villach sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und siegten daheim gegen KOS Klagenfurt mit 99:76. Schon am Donnerstag wartet für die Villacher ABL-Leader Gmunden im Cup, ehe es am Wochenende in der Liga weitergeht.

Ex-KOS-Strippenzieher Ziga Erculj (Mitte) war der Mann des Spiels für die Raiders © (c) Weichselbraun Helmuth

Es war kein gutes Wochenende für Klagenfurts Korbjäger in der 2. Bundesliga. Schon am Samstag verloren die Wörthersee Piraten zuhause gegen Mistelbach überraschend klar mit 67:99, am Sonntag gab es für KOS im Derby bei den Raiders Villach nichts zu holen. Die Piraten konnten nur im ersten (18:21) und dritten (24:27) Viertel halbwegs mithalten, starke 19 Punkte und sieben Rebounds von Matic Sirnik konnten die Niederlage auch nicht verhindern.

Derbysieg für Leader Raiders Villach

Den geteilten Platz an der Tabellenspitze konnten die Raiders Villach gegen KOS Klagenfurt verteidigen. Die Mannschaft mit Ex-KOS-Führungsspieler Ziga Erculj gewann daheim mit 99:76 gegen die Klagenfurter, die auf ihren Spielmacher Jan Razdevsek verletzungsbedingt verzichten mussten.

KOS hielt in der Anfangsphase gut mit, vor der Pause begannen die Villacher aber zu enteilen, führten nach zwei Vierteln schon 48:38 und spielten den Sieg souverän nach Hause. Die besten Werfer ihrer Teams waren Jasmin Perkovic (22 Punkte/10 Rebounds/6 Assists) und Erculj (22/9/9) beziehungsweise Jaka Stemberger (26/8). Weil Jennersdorf in St. Pölten stolperte teilen sich die Villacher den ersten Platz nun nur mehr mit den Mattersburg Rocks.

Am Donnerstag (18.30 Uhr) wartet ein verfrühtes Saison-Highlight auf Villachs Basketballer. Im Cup empfängt man nämlich mit den Swans Gmunden den Tabellenführer der aktuellen ABL-Spielzeit in der Ballspielhalle Villach Lind. "Die Partie gegen KOS war in ihrer Intensität schon ein guter Test für das Cupspiel. Wir freuen uns auf die Herausforderung", sagt Kapitän Nino Gross.

2. Basketball Bundesliga, 10. Runde Wörthersee Piraten - Mistelbach Mustangs 67:99

(18:21, 14:24, 24:27, 11:27) Panaceo Raiders Villach - KOS Celovec 99:76

(27:22, 21:16, 29:11, 21:27) Cup-Achtelfinale: Raiders - Swans Gmunden

Donnerstag, 18.30 Uhr, SPH Lind