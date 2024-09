Am ersten Spieltag der neuen NFL-Saison setzt es für die Colts eine knappe 27:29 Niederlage gegen die Houston Texans. Mit Bernhard Raimann ist das Team aus Indiana das einzige der ganzen Liga mit einem Österreicher im aktiven Kader. Raimann gilt als startender Left Tackle, ist also der wichtigste Mann für den Schutz des Quarterbacks. Nach der Niederlage gab es aber erfreuliche Nachrichten: Raimanns Frau Calli ist mit einem Mädchen schwanger. Nach der Hochzeit im Juli des vergangenen Jahres folgt nun das erste Kind des Paares.

Vom Burgenland in die USA

Die Football-Karriere des über zwei Meter großen Riesen startete bei den Vienna Vikings in der österreichischen Hauptstadt. Nach einem Austauschjahr bot ihm die Central Michigan University ein Sport-Stipendium an, wo er auch seine heutige Frau Calli kennenlernte. Beim NFL-Draft 2022 wurde er in der dritten Runde von den Indianapolis Colts ausgewählt, der erste Österreicher, der je „gedrafted“ wurde. Mittlerweile steht er fix in der Startaufstellung und gilt als wichtiger Bestandteil der Mannschaft.