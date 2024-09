Voll in Fahrt waren beim Herren-Finale der US-Open am Sonntag nicht nur Jannik Sinner und Taylor Fritz. Nein, auch auf der Tribüne ging es ab: Da rockten nämlich die Sängerin Taylor Swift und ihr aktueller Partner, NFL-Spieler Travis Kelce, ab und sangen lautstark beim Song „I believe in a thing called love“ mit.

Am Ende des Spiels breitete Jannik Sinner jubelnd seine Arme aus - und sein Fan Number One Taylor Swift verzog sich enttäuscht in die VIP-Loge. Alle Unterstützung des Pop-Superstars für den Amerikaner Taylor Fritz war vergebens geblieben. Mit einer fast makellosen Leistung triumphierte Topfavorit Sinner gegen den Außenseiter und zerstörte die Hoffnungen der Heim-Zuschauer auf einen Überraschungssieg.