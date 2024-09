Kansas City Chiefs gegen Baltimore Ravens, so lautet das erste Spiel der neuen NFL Saison. Ein Duell, das auch im Hinblick auf den Super Bowl bedeutend ist, gelten beide doch als zwei der stärksten Titelanwärter. Im Finale aufeinandertreffen können sie nicht, geschuldet ist das dem System der NFL. Die 32 Teams werden in zwei Ligen unterteilt, die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Innerhalb dieser Ligen befinden sich jeweils vier Gruppen: North, East, South und West. Im Super Bowl treffen immer die Sieger der AFC und der NFC aufeinander. Da sowohl die Chiefs, als auch die Ravens der AFC angehören, ist es nicht möglich, beide Teams im Finale zu sehen.

Travis Kelce und Taylor Swift gelten als Traumpaar der NFL © AP / John Locher

Der Weg zum Titel führt über die Chiefs

Die Shootingstars der NFL, Patrick Mahomes und Travis Kelce von den Kansas City Chiefs, haben die Chance, Historisches zu schaffen. Keinem Team in der Geschichte der NFL ist bisher der dreimalige Titelgewinn in Folge gelungen – auch „three peat“ genannt. Nach den letzten beiden Jahren führt dieses Jahr kein Weg an den Kansas City Chiefs vorbei. Schlagzeilen machen sie aber nicht nur deshalb. So ist Travis Kelce seit gut einem Jahr mit Superstar Taylor Swift liiert, was dem Team zu noch mehr Aufmerksamkeit verhalf – auch außerhalb des Sports. Viele Fans erhoffen sich bei der potenziellen dritten Super-Bowl-Party einen Antrag Kelces.

Die NFL gilt als eng umkämpft

Dass nicht einmal der für viele beste NFL-Spieler aller Zeiten, Tom Brady, dreimal hintereinander triumphieren konnte, zeigt, wie kompetitiv die Liga ist. Grund dafür sind spezielle Regeln, welche starke Teams etwas schwächen und erfolglose Teams verbessern sollen. So hat zum Beispiel das Team mit den wenigsten Siegen die erste Auswahl im Draft (im NFL-Draft werden die besten jungen Spieler ausgewählt und von Klubs verpflichtet), der Super-Bowl-Sieger muss sich mit dem letzten Pick pro Runde begnügen.

Dieses Jahr gilt als besonders spannend, der Favoritenkreis beinhaltet eine große Anzahl an Teams. So dürfen sich Fans der Detroit Lions, Green Bay Packers, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Baltimore Ravens, Buffalo Bills und der Cincinnati Bengals Hoffnungen auf den umkämpften Titel machen. Auch Außenseiter sind in der Liga immer für eine Überraschung gut, was im Vorjahr unter anderem die Houston Texans bewiesen. Das Team des einzigen aktiven Österreichers, Bernhard Raimann, gilt als starker Außenseiter.

Endspiel in New Orleans

Wie in der Champions League findet auch in der NFL der Super Bowl in immer wechselnden Stadien statt. Heuer ist der Caesars Superdome, die Heimat der New Orleans Saints im US-Bundesstaat Louisiana an der Reihe. Tickets für das Finale steigen seit Jahren im Preis, so ist der Durchschnittspreis für ein Ticket bei über 9000 USD (ca. 8000 Euro).

Für alle heimischen Football-Fans, die nicht eigens für ein Spiel in die USA reisen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, eines der „International Games“ anzusehen. Die NFL spielt nämlich einige ihrer Spiele auch in europäischen Städten, so steht heuer neben drei Spielen in London auch ein Spiel in München am Programm.

NFL im Free-TV

In Österreich ist die NFL außerdem auf mehreren Sendern live im TV zu sehen. Pro Spieltag laufen ausgewählte Spiele auf RTL im Free-TV, eine Partie kostenpflichtig bei RTL+. Für echte Super-Fans bleibt der NFL Game Pass, der über DAZN abonniert werden kann. Seit letztem Jahr kann man hier zum Preis von 179,99 Euro pro Jahr jedes Spiel live sehen, inklusive Dokumentationen und der Konferenz „Redzone“. DAZN an sich bietet die Konferenz und ein Live-Spiel zu jeder Beginnzeit an. Das Eröffnungsspiel der Chiefs gegen die Ravens ist bei allen Anbietern live zu sehen.