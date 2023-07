Die Karriere von einem der erfolgreichsten steirischen Footballspieler ist zu Ende gegangen - auf die wohl bitterste Art und Weise. Mit dem Bruch des Schienbeinkopfes während eines Spiels der Vienna Vikings "wurde mir diese Entscheidung leider genommen", erzählt der Footballer. Vier Mal wurde Schnurrer im Trikot der Graz Giants in der Österreichischen Liga AFL zum "Defense MVP" ("Most Valuable Player", wertvollster Spieler) gewählt, mit den Vikings hat er in der ersten Saison der European League of Football den Titel geholt und schaffte es auf Anhieb in das All-Star-Team. Allerhand Auszeichnungen, die seine Akribie, seinen Ehrgeiz und sein Können unterstreichen - seinen großen Traum wollte er allerdings noch erreichen: Den Gewinn des EM-Titels mit dem Football-Nationalteam.