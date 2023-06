Normalerweise reisen Football-Spieler in Österreich quer durchs Land, sitzen stundenlang im Bus, um von A nach B zu kommen. Heute ist das aber anders. In der Austrian Football League (AFL) kommt es zum ersten Grazer Stadtderby in der höchsten Spielklasse seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Styrian Bears empfangen um 19.30 Uhr auf der Anlage des steirischen Fußballverbandes die Graz Giants und die Gäste aus dem 14. Grazer Stadtbezirk werden die Reise in den fünften Bezirk mit der Straßenbahn antreten. „Wir haben uns gedacht, dass das eine coole Geschichte wäre. Auch, um den Teamspirit noch einmal zu stärken“, sagt Giants-Vorstandsmitglied Christian Weissina. Umsteigen müssen die „Giganten“ übrigens nicht, die Bim fährt ausnahmsweise auf direktem Wege von Eggenberg nach Gries. Die Ausgangslage vor dem Duell des Liganeulings mit dem Traditionsteam ist klar: Die Giants halten nach sieben Partien bei sechs Siegen und nur einer Niederlage, die Bears haben acht Spiele absolviert und acht Mal verloren. „Wir sind natürlich der Favorit“, sagt Weissina.