Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte hätte es werden können, doch am Ende verloren die Füchse von Bruck und Trofaiach im Cupfinale. Nach sensationellen Siegen über Bregenz und Margareten war das dritte Kaliber zu doch groß. Hard feierte mit dem 33:27 den fünften Cuptitel. In der Obersteiermark – seit 2020 in einer Spielgemeinschaft verwoben – haben zuletzt 1993 über Brucks Sieg gejubelt.