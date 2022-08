Für einige war die Idee, die Handballklubs Bärnbach und Köflach verschmelzen zu lassen, schlichtweg und ergreifend ein Wahnsinn, eine Frechheit. Mit dem Erzrivalen zu fusionieren - undenkbar. Der Handball ist in der Weststeiermark seit knapp 100 Jahren tief verwurzelt und die Klubs teilten den Westen lange in zwei stolze Lager. Immerhin zählt das Spiel mit dem pickenden Leder in der Region sozusagen zum hochemotionalen Kulturgut.