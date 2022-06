Der Erfolgslauf des steirisch-kärntnerischen Beachvolleyball-Duos Robin Seidl/Philipp Waller bei der Weltmeisterschaft in Rom hält weiter an. Mit einem 2:1 (-17, 15, 9)-Sieg im Sechzehntelfinale gegen die US-Boys Sanders/Crabb sind die beiden im Turnier noch immer ungeschlagen und schafften letztendlich souverän den Einzug in das Achtelfinale. Obwohl Seidl/Waller zu Beginn des Duells Probleme hatten, sich auf das Spiel der US-Amerikaner einzustellen und im ersten Satz noch mit 17:21 den Kürzeren zogen, fanden sie in den letzten zwei Sätzen zu ihrem Spiel zurück und drehten es zu ihren Gunsten. „Wir haben zu Beginn einfach zu inkonstant gespielt, danach ist unsere Taktik aber mehr und mehr aufgegangen, freut sich Seidl über den Einzug unter die besten 16 Teams.



Schon heute (13 Uhr) treffen die aktuellen Weltranglisten-Neunten auf Anders Mol/Christian Sørum. „Die Beiden haben in den letzten Jahren so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Anders Mol ist derzeit wahrscheinlich der beste Blocker der Welt“, streut Seidl den heutigen Gegnern Rosen. Die Norweger sind aktuelle Olympiasieger und Europameister. Dennoch bleiben die zwei Österreicher zuversichtlich. „Wir haben in diesem Jahr zweimal gegen sie gespielt, einmal auch gewonnen, so Seidl weiter.



Im Sechzehntelfinale ausgeschieden sind Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig.