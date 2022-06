Österreichs vier Starter haben den zweiten Tag der Beach-Volleyball-WM in Rom mit zwei Siegen und zwei knappen Niederlagen gegen brasilianische Topteams beendet. Robin Seidl/Christoph Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz stiegen jeweils mit einem 2:0-Erfolg in die Titelkämpfe ein. Alexander Huber/Christoph Dressler verloren beim 1:2 gegen die Brasilianer Andre/George auch ihr zweites Match, holten gegen die an fünf gesetzte Paarung aber immerhin einen Satz (-20,21,-11).

Das gelang im Foro Italico auch Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig. Nach ihrem Auftaktsieg am Freitag gab es für die Nummer 26 des Turniers ein 1:2 (-13,17,-11) gegen Duda/Ana Patricia (BRA-2). Seidl/Waller (16) bezwangen Piotr Kantor/Maciej Rudol (POL-33) 2:0 (15,14), Ermacora/Pristauz (18) die Spanier Pablo Herrera/Adrian Gavira (31) 2:0 (21,14).

Am Sonntag folgen weitere Begegnungen der Vierer-Hauptrunde. Aus den zwölf Gruppen steigen jeweils die Ersten und Zweiten sowie die vier besten Dritten in die K.o.-Phase auf. Die übrigen acht Dritten spielen in Play-off-Spielen um die verbleibenden vier Sechzehntelfinal-Tickets.