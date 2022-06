Das Finale in der österreichischen Handball-Liga ist, wenn man so will, ein wenig auch ein kleines, steirisches Derby. Wenn Krems heute Abend (20.20 Uhr) Hard zu Gast hat, treffen mit Torhüter Thomas Eichberger bei den Gastgebern und Kreisläufer Lukas Schweighofer bei den Gästen zwei Steirer aufeinander, die einander seit Jugendtagen kennen. Und damit natürlich bestens Bescheid wissen über die Bewegungen, die Qualitäten und vielleicht auch die Schwächen ihres heutigen Gegenübers. Aber wer hat in solch einer Situation den größeren Vorteil, der Torwart oder der Kreisläufer?