Die steirische Padel-Mannschaftsmeisterschaft entwickelt sich weiterhin rasant. Was 2023 mit 26 Teams begann, hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem echten Breitensport-Erfolg entwickelt: Nach 37 Mannschaften im Jahr 2024 und 53 im Vorjahr gehen heuer bereits 61 Teams an den Start – 40 bei den Herren und 21 bei den Damen. Mit der steigenden Zahl an Mannschaften wächst auch das Teilnehmerfeld deutlich. Insgesamt sind 709 Spielerinnen und Spieler für die Meisterschaft gemeldet. „Jede Mannschaft besteht aus mindestens sechs Spielern, viele Vereine haben aber deutlich größere Kader gemeldet“, erklärt Daniel Csuk aus dem Wettspielreferat des steirischen Padelverbands.

Der organisatorische Aufwand ist entsprechend gestiegen. Bei den Herren wird in drei Leistungsstufen – Landesliga, Oberliga und Unterliga – gespielt, bei den Damen in zwei Klassen. Die Begegnungen finden an mehreren Standorten statt, verteilt auf fünf Spielwochenenden. Den Auftakt macht die Damen-Landesliga am Samstag (14 Uhr in St. Johann in der Haide), während die Herren-Landesliga am Sonntag ab 9 Uhr in Bruck an der Mur startet. Das Finalwochenende ist für den 17. und 18. Oktober angesetzt.

Angesichts des anhaltenden Booms blickt der Verband bereits in die Zukunft. „Wir haben heuer fast überall Siebener-Gruppen. Für das nächste Jahr streben wir in den oberen Ligen Achtergruppen an“, sagt Wettspielreferent Lukas Labitsch. Dadurch soll es künftig weniger Absteiger, aber mehr Aufsteiger geben – und gleichzeitig Platz für neue Teams entstehen.

Die Zuversicht kommt nicht von ungefähr: Mehrere neue Anlagen in der Steiermark sind erst kürzlich eröffnet worden oder stehen kurz davor, ihren Betrieb aufzunehmen. „Diese Standorte werden ihre Community aufbauen und künftig Teams stellen“, ist Verbandspräsident Gernot Prattes überzeugt.

Auch organisatorisch stellt sich der Verband breiter auf. Nach der Wahl eines neuen Vorstands im Februar wurde die Abwicklung der Meisterschaft modernisiert. Statt handschriftlicher Ergebnislisten kommt nun die digitale Plattform „slamstr“ zum Einsatz, über die Spielberichte direkt vor Ort per Smartphone erfasst und live veröffentlicht werden können.

Padellounge Graz ist Titelverteidiger

Sportlich gesehen geht bei den Herren die Padellounge Graz als Titelverteidiger ins Rennen und zählt neben den Padelbären Deutschfeistritz erneut zu den Favoriten. Bei den Damen dürften die Lobstars by UWK sowie die Padel-Lions Bruck den Titel unter sich ausmachen.

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