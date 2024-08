Geboren in der Steiermark, aufgewachsen in Belarus und mit 15 Jahren von einem persönlichen Schicksalsschlag getroffen. Das Leben von Natalija Eder war und ist ein bewegtes. Die inzwischen in Salzburg lebende Speerwerferin erlitt in ihrer Jugend eine Augenerkrankung, ließ sich davon aber nicht stoppen. Die 44-jährige begann ein Jahr nach ihrer Erkrankung, Fünfkampf zu trainieren, machte sich in der Leichtathletikszene rasch einen Namen und kam 2003 auch zurück nach Österreich.