Enzo Diessl mit gelungener Olympia-Premiere: „Ich bin nicht unzufrieden“

Der Steirer Enzo Diessl wurde in Paris im Vorlauf über 110 Meter Hürden in 13,63 Sekunden Sechster. Nun geht es in den Hoffnungslauf, dort ist er am Mittwoch (10.50 Uhr) dran – und hat durchaus Chancen auf den Aufstieg ins Semifinale.